35 Jahre alt und aktueller als je zuvor. Hermann Lübbe hat seine Streitschrift "Politischer Moralismus" neu aufgelegt. Man muss sie unbedingt lesen.

Es dürfte nur wenige politisch-philosophische Aufsätze geben, die 35 Jahre nach ihrer Entstehung aktueller sind als damals. Der Philosoph Hermann Lübbe, geboren 1926, hat gerade einen Text, der 1984 entstand, erneut aufgelegt. Er heißt "Politischer Moralismus. Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft."

Dieser sollte unbedingt wieder gelesen werden. Erstens - jenseits aktueller Umstände - zur Schärfung des historischen Bewusstseins für die Rolle des guten Gewissens als Voraussetzung ideologisch fundierter Gewaltsysteme. Und zweitens - ganz aktuell - zur Schärfung der Aufmerksamkeit für die seit 1984 noch deutlich gewachsene Neigung, "auf die Herausforderung von Gegenwartsproblemen moralisierend zu reagieren". Ein Phänomen, das, so Lübbe, "industriegesellschaftsspezifisch" sei.

Zunächst korrigiert Lübbe ein von Max Horkheimer manifestiertes Vorurteil: Dass nämlich der Mitläufer-Karrierismus von Gewaltverbrechern in totalitären Systemen durch deren moralische Gleichgültigkeit zu erklären sei. Lübbe zeigt unter anderem anhand der erschreckenden Posener Rede Heinrich Himmlers und der Figur des SS-Mannes Dr. Dorff aus der TV-Serie "Holocaust", dass eher das Gegenteil der Fall ist: Die eigene moralische Identität wird von den meisten Mittätern dadurch bewahrt oder wiederhergestellt, dass man den eigenen Glaubenseifer intensiviert - "komplementär zu der zunehmenden Rücksichtslosigkeit, mit der sich das totalitäre Regime über die Regeln gemeiner Moral hinwegzusetzen beginnt" - und einsetzende moralische Selbstzweifel bannt durch "Ideologisierung des Bewusstseins".

Die großen totalitären Massenmord-Regime des 20. Jahrhunderts - Nationalsozialismus und Kommunismus - waren eben nicht durch einen Mangel moralischer Argumentation gekennzeichnet. Sondern die dahinterstehenden "Großideologien" brachten es durch "moralisierende Selbstrechtfertigung" zustande, "auch noch die ärgsten Verstöße gegen elementare Regeln traditionaler Moral ihrerseits als moralisch gerechtfertigt darzutun." Himmler sprach 1943 vor seinen Schergen von dem "moralischen Recht", die Juden zu töten, da diese angeblich "uns umbringen" wollten. Und in der Zeitschrift der Tschekisten stand 1919: "Uns ist alles erlaubt." Schließlich töte man zur Befreiung der Menschheit.

Ähnlich guten Gewissens wurden übrigens schon drei oder vier Jahrhunderte zuvor in fast allen Ländern Europas vermeintliche Hexen auf öffentlichen Scheiterhaufen verbrannt - in der Überzeugung der Täter, den Satan, also das absolut Böse, zu vernichten. Erst nach Jahrzehnten unaussprechlicher Gewalt und zehntausenden Hinrichtungen, wurde den Nachgeborenen klar, dass diejenigen, die das Böse gejagt hatten, nichts anderes zur Strecke gebracht hatten als das Gute in sich selbst. Die Geschichte bietet eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...