Teile der EU-Regierungen wollen sich über das Spitzenkandidaten-Prinzip hinwegsetzen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber kündigt Widerstand an.

SPD-Fraktionsvize Achim Post und EVP-Fraktionschef Manfred Weber fordern das Europäische Parlament auf, sich bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten gegen die EU-Regierungen zu stellen. "Die Unverfrorenheit, mit der einige europäische Regierungschefs jetzt über das Spitzenkandidaten-Prinzip hinweggehen wollen, ist empörend", sagte Post am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

"Statt bei einer solchen Demontage europäischer Demokratie an vorderster Front mitzumachen, erwarte ich von Kanzlerin (Angela) Merkel, dass sie am Spitzenkandidaten-Prinzip festhält." Man könne nicht erst bei der Europawahl Spitzenkandidaten wählen lassen und dann den Wählerinnen und Wählern nach der Wahl sagen: "War nicht so gemeint."

Posts Kritik zielt auch ...

