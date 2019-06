Der Finanzinvestor KKR will Großaktionär von Axel Springer werden. Beim Marktforscher GfK ist er bereits an Bord - und baut das Unternehmen radikal um.

Ludwig Erhard wird bald abgehängt. Viele Jahre zierte das Porträt des legendären Wirtschaftsministers und nicht ganz so legendären Bundeskanzlers das nüchterne Foyer der Zentrale der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Die wird in einigen Monaten vom Nordwestring 101 in Nürnberg in ein neues, Orange Campus betiteltes Hauptquartier in der Nähe des Hauptbahnhofs umziehen. Für Erhard, der in den Dreißigerjahren zu den Gründervätern der Marktforschung in Deutschland zählte, dürfte sich auch in der neuen Heimat wieder ein Platz finden. Für viele Angestellte der GfK dagegen nicht.

So sehen es zumindest die Pläne des Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR) vor, der bei dem Marktforscher das Sagen hat. Der von ihm eingesetzte Vorstandschef Peter Feld zieht in Franken gerade eine Radikalsanierung durch: Mehr als 2000 Stellen fallen weg, ganze Geschäftsfelder wurden bereits verkauft oder ausgelagert, die Zahl der Standorte schrumpft drastisch. Der Umsatz ist von 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf zuletzt eine Milliarde Euro gesunken, bis zum Jahresende will KKR 200 Millionen Euro einsparen. Weitere Zahlen sind Verschlusssache - mit dem Einstieg von KKR hat sich die GfK von der Börse und damit auch von der Pflicht zur Transparenz verabschiedet.

Obwohl ein solcher Schritt einen Großumbau erleichtert, scheuen Finanzinvestoren wie KKR oft vor ihm zurück. Schließlich besteht die Gefahr, dass andere Investoren Aktien aufkaufen und anschließend für diese einen höheren Preis fordern. Da Finanzinvestoren aber dringend nach Anlagezielen suchen, nehmen sie dieses Risiko zunehmend in Kauf.

So will KKR auch den Medienkonzern Axel Springer von der Börse nehmen, dessen Aktionären der Investor vor einigen Tagen ein Angebot für ihre Anteile gemacht hat. Bei dem Medienhaus soll das Kapital von KKR die bereits eingeleitete digitale Transformation beschleunigen. Wird der Wandel in Berlin womöglich genauso schnell und heftig vollzogen wie in Nürnberg?

Mit aller Macht will Vorstandschef Feld den angestaubten Marktforscher zum digitalen Analysehaus umbauen. "Kein Mensch kann sagen, ob der Plan aufgeht", sagt ein Kenner des Unternehmens. Aber: "Das operative Geschäft hatte sich zuletzt so nachhaltig verschlechtert, dass es die GfK ohne den Neustart zerlegt hätte."

Dabei war die GfK über Jahrzehnte eine Institution, die scheinbar so fest dastand wie die Nürnberger Burg. Mit ihrem Konsumbarometer oder der Quotenmessung für die Fernsehsender fühlte sie der Republik den Puls. Und mit einem Testmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...