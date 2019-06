Das klang nicht gut, was Daimler am Sonntag (!) mitteilte: "Daimler passt Ergebniserwartungen an", hieß es da - und in dem Kontext war abzusehen, dass "anpassen" gleichbedeutend mit "senken" ist. Daimler teilte mit, dass die Rückstellungen für "verschiedene laufende behördliche Verfahren und Maßnahmen bei Mercedes-Benz Dieselfahrzeugen" erhöht werden sollen. Und zwar um einen Betrag im "hohen" dreistelligen Millionenbetrag. Um diesen wird dann das Ergebnisvor Steuern und Zinsen (= Ebit) sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...