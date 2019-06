Vor Handelsstarrt notiert der Dax leicht im Minus. Daimlers gekappte Prognose sowie der Konflikt zwischen den USA und Iran dürften den Start in die Woche bestimmen.

Die Anleger dürften zum Start in die neue Woche weiterhin verhalten agieren: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Montagmorgen leicht im Minus. Am Freitag scheiterte der deutsche Leitindex an der Marke von 12.400 Punkten: Zum Handelsschluss notierte das Frankfurter Börsenbarometer 0,31 Prozent im Minus bei 12.317 Zählern. Am Vortag hatte der Dax im Tagesverlauf noch mit 12.438 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht.

Beschäftigen dürfte die Anleger am Montag der ifo-Geschäftsklimaindex, Daimlers gekappte Gewinnprogose sowie der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen gingen am Freitag mit einem leichten Minus ins Wochenende. Zwar stiegen die Hoffnungen auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auf der anderen Seite belastete der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Märkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Freitag 0,1 Prozent auf 26.719 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 lag ebenfalls 0,1 Prozent niedriger bei 2950 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 8031 Punkte.

2 - Handel in Asien

An Asiens Börsen haben sich die Anleger zum Wochenstart vorsichtig verhalten. Das Augenmerk richtete sich auf die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach chinesischen Angaben sind Teams beider Seiten mittlerweile wieder in Gesprächen. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei am Montag 0,1 Prozent höher bei 21.279 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor dagegen 0,3 Prozent.

3- Daimler kappt Gewinnprognose

Wieder einmal ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...