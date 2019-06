Historisches vom Flughafen Wien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Canopy Growth Corporation meldet ... » Sienna Resources beginnt mit den ... Flughafen Wien vintageairport vintagevienna Heute vor 107 Jahren wurde der Flugplatz Aspern, der Vorgänger des Flughafen Wien, am 23. Juni 1912 eröffnet. Im ersten und zweiten Weltkrieg wurde Aspern hauptsächlich militärisch genutzt, zwischen 1920 und 1938 war der Flugplatz Österreichs größter Verkehrsflughafen. Nach Kriegsende wurde Aspern für Sportflugzeuge genutzt, mit Inbetriebnahme der Piste 16/34 am Flughafen Wien lag der Flugplatz Aspern in der Einflugschneise der neuen Piste, damit kam am 30. April 1977 das Ende des Flugplatzes. Seit 2009 ...

