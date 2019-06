Ähnlich spezifische Herausforderungen wie sie sich in der Pharmaindustrie aktuell stellen, sind in anderen Produktionsbereichen kaum anzutreffen. Ein wirksamer Ansatz, um diesen zu begegnen, ist die Verwendung von Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), wie beispielsweise die Gesamtanlageneffektivität (OEE, Overall Equipment Effectiveness). Sie erlauben es, Produktivitätslücken in Batch-Betrieben zu erkennen und abzustellen. Die Effizienz der Bediener ist für das Erreichen dieser Ziele von entscheidender Bedeutung, da ein Bediener oft für die Überwachung mehrerer Stationen in der Anlage verantwortlich ist und sicherstellen muss, dass die Prozeduren in den komplexen Produktionslinien dieser stark regulierten, chargenorientierten Industrie gemäß Vorgabe ablaufen.

Durch Nutzung aller verfügbaren Funktionen werden unterbrechungsfreie Abläufe und Prozesse angestrebt. Jede Variation oder Abweichung von standardisierten Betriebsprozeduren (SOPs) beeinflusst den Prozess sowie die mögliche Bereitstellung und Verwendung des Produkts. Das ist kontraproduktiv, wenn in einer Branche der Nachweis der Qualität von entscheidender Bedeutung ist. In vielen Fällen haben heutige Bediener kein klares Bild über vergangene, gegenwärtige ...

