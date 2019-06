SGSN SW - SGS verkauft Petroleum Services an Aurora für 335 Mio Dollar BELL SW - Bell Food verkauft deutsches Wurstwarengeschäft an Zur Mühlen Gruppe - keine Details DAI - Daimler senkt Ebit-Ausblick für 2019 auf Vorjahresniveau LHA - Lufthansa ändert Dividendenpolitik auf 20-40% des Konzern-EBIT PAT - PATRIZIA ERWIRBT DEUTSCHES SUPERMARKTPORTFOLIO, 19 IMMOBILIEN G1A - DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA schafft mit neuer Organisationsstruktur Basis für Leistungssteigerung EVT - DGAP-News: Evotec SE, SENSYNE HEALTH, DIE UNIVERSITY OF OXFORD, MIT OSI UND OUI STARTEN BRIDGE- PARTNERSCHAFT IM BEREICH DIGITAL HEALTH: 'LAB10X' BMW - Vor dem Autogipfel an diesem Montag hat BMW-Chef Harald Krüger die Elektrostrategie verschärft. Nach ...

