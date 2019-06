Die türkische Lira gewinnt am Montagmorgen gegenüber Euro und US-Dollar deutlich. Anleger sehen nach der Wahl in Istanbul ein beseitigtes Risiko.

Der überraschend deutliche Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei Bürgermeisterwahl in Istanbul beflügelt die türkische Lira. Gegenüber dem US-Dollar gewann die türkische Währung am Montagmorgen 1,4 Prozent. Der Euro gab gegenüber der Lira sogar zeitweise mehr als zwei Prozent nach. Ein Euro kostete am Morgen 6,4805 Lira - am Vorabend waren es noch 6,6198 Lira gewesen.

Imamoglu hatte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in der Bosporus-Großstadt gegen früheren Premierminister Binali Yildirim von der Regierungspartei AKP durchgesetzt. Der Vorsprung fiel dabei mit neun Prozentpunkten überraschend groß aus. Yildirim räumte seine Niederlage einer Fernsehansprache ein, während Präsident ...

