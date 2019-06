Seit Monatsanfang haben die Bullen das Ruder der Evotec Aktie in der Hand. Der Stochastik Indikator hatte bereits am 3. Juni ein erstes kurzfristiges Kaufsignal ausgegeben. Dann folgte der Macd, welcher nicht nur über die Nulllinie anstieg, sondern die Signallinie hatte zuvor auch die Triggerlinie nach oben gekreuzt. Die Trendindikatoren zeigen zum großen Teil einen Aufwärtstrend an. Insgesamt mach das Wertpapier einen soliden Eindruck, sodass weiteren Anstiegen nichts im Weg stehen sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...