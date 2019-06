Die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran treiben weiter die Ölpreise. Am Montagmorgen geht es aber nur moderat nach oben.

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,46 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...