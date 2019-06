Der Dax knüpft zunächst nicht an die starke Vorwoche an, Bewegung könnte aber der Ifo-Index bringen. Bei den Einzelwerten sticht die Daimler hervor.

Nach der starken Vorwoche startet der Dax am Montagmorgen mit leichten Verlusten in die Handelswoche. In den ersten Handelsminuten liegt der deutsche Leitindex 0,1 Prozent im Minus bei 12.324 Punkten.

In der vergangenen Woche hatte das deutsche Börsenbarometer insgesamt mehr als zwei Prozent zugelegt, nachdem die Europäischen Zentralbank und die US-Notenbank Fed Hoffnungen der Anleger auf neue Zinssenkungen untermauert hatten.

In dieser Woche schauen die Anleger besonders auf den G20-Gipfel Ende der Woche in Japan, von dem sie sich neue Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China erhoffen. Schließlich ist ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant.

"Skepsis bezüglich eines Erfolgs bleibt allerdings angebracht, nachdem beide Mächte der Weltöffentlichkeit zuletzt wieder wochenlang und offenkundig die Nichtvereinbarkeit unterschiedlicher Weltanschauungen und Interpretationen ...

