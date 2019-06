24.6.: Wolfgang Konrad mit der Opening Bell für Montag. "Mister VCM" (Sieger des BAA 2015) läutet auch für weitere Radsport-Erfolge seines Sohnes Patrick Konrad, der bei der Tour de Suisse gerade 3. wurde. Gratulation an Patrick auch von uns! https://www.tourdesuisse.ch/de/ https://www.vienna-marathon.com/ http://www.runplugged.com/baa https://www.facebook.com/search/top/?q=sportsblogged http://www.runplugged.com 21.6.: Wolfgang Praskac läutet die Opening Bell für Freitag. In einem Interview für das nächste Börse Social Magazine sagt der Unternehmer, was er sich als Private Banking Kunde wünscht https://www.praskac.at http://www.boerse-social.com/magazine https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 19.6.: Berthold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...