Branchenübergreifend kommen immer autonomere Maschinen zum Einsatz - von der Landwirtschaft über das Bauwesen und die Industrie bis hin zum Einzelhandel. KI verbessert hierbei den Umfang und die Genauigkeit der Kontrollfunktionen von Robotern. Und das ist nur der Anfang.

Nvidia kann eine durchgängige Hardware- und Softwareplattform liefern, die Datenwissenschaftler, Entwickler und Forscher benötigen, um mit einer Vielfalt an KI-Anwendungen zu arbeiten. 1999 von Nvidia entwickelt, um den komplexen Anforderungen der 3D-Grafik Rechnung zu tragen, hat sich der Grafikprozessor (GPU) quasi zum Gehirn des Computers weiterentwickelt. Dieses Gehirn steckt meistens hinter autonomen Maschinen und anderen KI-Anwendungen.

Von der Grafik zur Robotik

Die neue Generation smarter Roboter, basierend auf der Deep-Learning-Technologie, führt in Zukunft zu grundlegenden Veränderungen in vielen Branchen. Das geschieht über Anwender, die zwei Dinge gemeinsam haben: Erstens stellen sie fest, dass sie mithilfe von KI komplexe Probleme lösen können, welche auf andere Weise nur schwer lösbar wären. Zweitens wissen diese Anwender, dass sie KI auf ihr Gerät oder zumindest in die Nähe davon bringen müssen - Experten sprechen von "AI at the edge".

Als Reaktion auf diese Nachfrage entwickelte Nvidia seine KI-Plattform Jetson. Jetson steht für die Art von hochleistungsfähigem, energieeffizientem KI-Computing, ohne das die nächste Generation autonomer Maschinen nicht denkbar ist. Von riesigen Industrierobotern, die Produkte in Lagerhäusern kommissionieren und sortieren, bis hin zu flinken Drohnen, die ...

