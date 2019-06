Der VDI-Strategiekreis Kunststofftechnik ehrte damit Sandra Füllsacks Verdienste für die Kunststofftechnik. In der Laudatio betonte Torsten Ratzmann Füllsacks außerordentliches Engagement für die verfahrenstechnische Weiterentwicklung des breiten Spektrums der Kunststoffverarbeitungsprozesse und deren Vernetzung. Getreu dem Motto: "Die Idee in die Tat umzusetzen, beweist den wahren Wert einer Innovation", hat Sandra Füllsack zum Beispiel den so genannten "mia" ins Leben gerufen. Der "motan innovation award" soll innovative Ideen sammeln, bewerten, prämieren und schließlich helfen, diese in die Praxis umzusetzen. Zusätzlich engagiert sie sich intensiv in der Verbandsarbeit, zum Beispiel im Vorstand des Fachverbandes Kunststoff- und Gummimaschinen des VDMA sowie im Messebeirat der Fakuma. Als gelernte Juristin ist es für Sandra Füllsack eine besondere Ehre, dem VDI-Strategiekreis Kunststofftechnik anzugehören und die Branche mit frischen Impulsen auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. "Der Kunststoff genießt derzeit nicht das beste Image und wir wissen alle, dass er doch in vielen Fällen genau die Antwort für zukunftsfähige und wirtschaftliche Lösungen ist", so die Geschäftsführerin der Motan Gruppe. "Es liegt uns viel daran, dies zu erklären und ehrlich über die Anwendung von Kunststoffen zu informieren. Nachhaltige Lösungen können wir nur gemeinsam finden: die Hersteller, der Maschinenbau und die Verarbeiter." Die Motan Gruppe mit Sitz in Konstanz ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Rohstoffhandling, die in den Bereichen Spritzguss, Blasformen, Extrusion und Compoundierung zum Einsatz kommen.

