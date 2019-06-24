Evotec 1.79% Th96tr (ARTINT): EVOTEC, SENSYNE HEALTH, DIE UNIVERSITY OF OXFORD, MIT OSI UND OUI STARTEN BRIDGE-PARTNERSCHAFT IM BEREICH DIGITAL HEALTH: "LAB10X" LAB10X FOKUSSIERT SICH AUF DIE BESCHLEUNIGTE UMSETZUNG DATENGETRIEBENER LÖSUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN MITHILFE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ("AI") ZIEL IST ES, INNOVATIVE LÖSUNGEN AUS DEM BEREICH DIGITAL HEALTH MÖGLICHST SCHNELL PATIENTEN ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN Quelle:????https://www.evotec.com/de/invest/news/p/evotec-sensyne-health-die-university-of-oxford-mit-osi-und-oui-starten-bridge-partnerschaft-im-bereich-digital-health-lab10x-5824 ????? (24.06. 07:14) >> mehr comments zu Evotec: www.boerse-social.com/launch/aktie/evotec_oai_ag Evotec 1.79% FGCapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...