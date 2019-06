Mit dem heutigen Handelstag ändert sich die Zusammensetzung des VÖNIX. Der Nachhaltigkeitsindex wird seit 2005 von der Wiener Börse berechnet und verteilt und war einer der ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes. Er beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind. Neu in den VÖNIX aufgenommen wurden die Burgenland Holding und die Uniqa Insurance Group. Die Österreichische Post sowie Raiffeisen Bank International wurden aus dem Index gestrichen. "Die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Verantwortung hat in allen Lebensbereichen zugenommen. Auch bei Investoren steht die Berücksichtigung ökologischer und gesellschaftlicher ...

