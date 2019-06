Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta015/24.06.2019/10:00) - - - Entwurf des Wertgutachtens beziffert den Unternehmenswert der weclapp GmbH auf EUR 70,3 Mio. - Das Wertgutachten wurde im Rahmen der Verschmelzung auf die künftige weclapp SE vom zuständigen Registergericht beauftragt und ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Verschmelzung - Der Vorstand geht davon aus, dass die gutachterliche Bewertung in der finalen Fassung nicht signifikant von der im Entwurf ermittelten abweichen wird



Um die Finanzierungsmöglichkeiten der weclapp GmbH zu erweitern und um im Hinblick auf einen möglichen Börsengang jederzeit handlungsfähig zu sein, führt der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902) eine Verschmelzung der weclapp GmbH auf eine Societas Europaea (SE) durch. Die 3U HOLDING AG ist als Gesellschafter in Höhe von 74,9998 % an der weclapp GmbH beteiligt. Am 15. März 2019 wurde ein Verschmelzungsvertrag zwischen der weclapp GmbH und einer SE, die zukünftig als weclapp SE firmieren wird, notariell beurkundet. Das zuständige Gericht hat im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister einen Wirtschaftsprüfer mit der Erstellung eines Wertgutachtens beauftragt.



Der Vorstand der 3U HOLDING AG hat heute einen weit fortgeschrittener Entwurf des Wertgutachtens erhalten. Der Unternehmenswert der weclapp GmbH wird in diesem Entwurf auf EUR 70,3 Mio. beziffert. Der Vorstand erwartet nicht, dass sich der festgestellte Unternehmenswert in der Endfassung des Wertgutachtens noch wesentlich ändern wird.



Die 3U HOLDING AG analysiert -- wie bereits seit längerem öffentlich bekannt ist =- mit Blick auf ihre Wachstumsstrategie kontinuierlich diverse zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Derzeit wird ein Börsengang als eine Option zur Finanzierung der weiteren, auch internationalen, Expansion des rasch wachsenden Anbieters von cloudbasierter Unternehmenssoftware, weclapp GmbH, künftig weclapp SE, intensiv geprüft. Dieses Vorhaben und die zu seiner Realisierung gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen sind abhängig vom Kapitalmarktumfeld. Eine Entscheidung über den Börsengang wurde vom Vorstand der 3U HOLDING AG noch nicht getroffen. Wenn sich die Absicht eines Börsengangs konkretisieren sollte, wird der Vorstand dies unverzüglich kommunizieren.



Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines Börsengangs der weclapp SE der Börsenwert von einer Vielzahl von Faktoren abhängt und sowohl unter als auch über dem gutachterlich festgestellten Wert für die weclapp GmbH liegen kann. Gleiches gilt für andere Finanzierungsoptionen hinsichtlich der weclapp SE.



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).



