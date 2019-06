++ Dovische Haltung von EZB und Fed stützt Aktienmärkte ++ USD schwächelt, Gold steigt ++ EURUSD nahe der 1,14er-Marke ++ DE30 mit leichten Gewinnen ++In der vergangenen Woche schlugen die Europäische Zentralbank sowie die Federal Reserve einen dovischen Ton ein und signalisierten Bereitschaft für eine lockere Geldpolitik, um den Abwärtsrisiken entgegenzuwirken. Diese Entscheidungen sorgten für ein deutlich besseres Stimmungsbild und eine Rallye an den weltweiten Aktienmärkten. Der S&P 500 erreichte am Freitag im Intraday-Handel neue Jahreshöchststände, gab jedoch am Ende der Sitzung die Gewinne wieder ab und schloss leicht in der Verlustzone. Die Aufwärtsbewegung seit Anfang Juni (mehr als +8%) bleibt intakt und am heutigen Montag sind bei den Futures ...

