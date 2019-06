So schlecht war die Stimmung in den Chefbüros der Republik schon lange nicht mehr. Das Ifo-Barometer für das Geschäftsklima ist auf einen so niedrigen Stand gefallen, wie es ihn zuletzt vor viereinhalb Jahren gab.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 97,4 Punkte von 97,9 Zählern, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage ...

