Rückläufige Zinsen beflügeln die Kurse, vor allem viele starke US-Aktien treiben die Hausse an. Vor allem der Dow Jones, aber auch Goldpreis und Dax nehmen alte Hochs oder gar neue Rekordmarken ins Visier.

Die neue, expansive Wende der Notenbanken ist für die nächsten Monate die wichtigste Stütze der Märkte. In den vergangenen Monaten ging es stets darum, wann es zu einer Verhärtung der Zinspolitik kommen könnte - letztlich zu einer Zinswende in Europa und zu weiteren Erhöhungen in den USA. Aber nun sind diese Befürchtungen durch die jüngsten Bekenntnisse der EZB und der Fed passé: Jetzt geht es darum, wann und wie stark die Notenbanken die Zinsen senken oder weitere, expansive Maßnahmen einleiten. Angesichts der jüngsten, pessimistischeren Konjunkturprognosen und der latenten internationalen Krisen ist es wenig wahrscheinlich, dass sich am neuen, großzügigen Kurs der Notenbank gleich wieder etwas ändert.

Die laxe Zinspolitik spiegelnt sich an den Anleihemärkten deutlich wider. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen hat mit zwei Prozent das Tief von 2017 erreicht. Hier könnte es kurzfristig zu einer kurzen Reaktion kommen oder zumindest zu einer Schwankungsphase. Mittelfristig aber, und das ist für die Märkte entscheidend, zeigt die Tendenz für die Renditen nach unten.

Im Euro-Raum sieht es ähnlich aus. Mit minus 0,28 Prozent ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen unter den Stand von 2016 gesackt. Auch hier könnte es eine vorübergehende Reaktion geben, etwa bis an den bisherigen Tiefpunkt bei minus 0,16 Prozent. An der Grundrichtung noch negativerer Zinsen ändert das aber nichts.

Gold: Allzeithoch im Visier

Besonders interessant sieht in diesem Zusammenhang der Goldpreis aus, hier könnte sich eine große Wende nach oben ...

