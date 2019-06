DAX - Vorsicht, Rutschgefahr!

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die Freitagvormittag gestellte Frage "DAX - Wird nach dem Verfall Kasse gemacht?" konnte relativ zügig mit "Jawoll" beantwortet werden - das deutsche Börsenbarometer gab am Freitagnachmittag deutlich nach. Heute Vormittag eröffnete der Index zunächst leicht schwächer, mehr als ein Gap-Closing im gelang den Bullen dann am Vormittag auch nicht mehr.

Mit dem heutigen Tagestief (bisher) im Bereich 12.266 Punkte wurde das 38,2 %-Retracement der vorherigen Aufwärtswelle im Stundenchart erreicht. Bislang ist der Rücksetzer also lediglich korrektiver Natur. Das kann sich aber am Nachmittag noch ändern: Unterhalb von 12.250/60 Punkten droht eine größere Abwärtskorrektur Richtung 12.200 Punkte. Bis dahin muss aber ebenso mit erneuten Rallyversuchen der Bullen gerechnet werden, ausgehend von der angesprochenen Fibonacci-Unterstützung. je länger die Woche andauert, desto mehr wird der Fokus der Marktteilnehmer Richtung G20-Gipfel gehen. Dieser beginnt am Wochenende. Im Vorfeld muss jederzeit mit Schlagzeilen und neuen Impulsen gerechnet werden. Die Rally der vergangenen Woche ist ziemlich fragil. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 24.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 24.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 22,76 10.000 4,57 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 13,77 10.900 6,02 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.06.2019; 11:42 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F7D 4,15 12.650 29,48 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 8,86 13.125 14,77 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.06.2019; 11:42 Uhr