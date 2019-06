Die neue Raketenabwehr ist eines der größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr. MBDA und Lockheed wollen den milliardenschweren Auftrag an Land ziehen.

Im Ringen um den Auftrag für das milliardenschwere neue Raketenabwehrsystem der Bundeswehr hat ein Konsortium aus den Rüstungskonzernen MBDA und Lockheed Martin ein lange erwartetes Angebot vorgelegt. "Ein Blick in die Schlagzeilen genügt, um festzustellen, dass sich allein in den letzten fünf Jahren das Spektrum gegnerischer Bedrohungen wesentlich vergrößert hat", erklärte das Konsortium am Montag und verwies damit indirekt auf die neuen Spannungen mit Russland.

Die neue Raketenabwehr ist eines der größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Sie soll ab 2025 ausgeliefert werden und bis 2030 die alten Patriot-Batterien ...

