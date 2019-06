Der umstrittene Kramp-Karrenbauer-Vertraute Nico Lange erhält neue Kompetenzen. Neuer CDU-Geschäftsführer wird jedoch ein anderer Mitarbeiter.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer macht einen langjährigen Mitarbeiter des Adenauerhauses zum Bundesgeschäftsführer - ihr umstrittener Vertrauter Nico Lange bekommt eine andere herausragende Funktion. Neuer Bundesgeschäftsführer werde der bisherige Leiter des Bereiches Zentrale Aufgaben in der CDU-Zentrale, Stefan Hennewig, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen. Der 45-Jährige werde eine Art Verwaltungschef im Adenauerhaus (KAH). Bei Lange bündelt Kramp-Karrenbauer die Bereiche Politische Planung, Strategie und Internationale Beziehungen.

Kramp-Karrenbauer verkündete ihre Entscheidung nach diesen Informationen in einer Mitgliederversammlung des Adenauerhauses und anschließend im Parteipräsidium. Dieses billigte die Personalie einstimmig, wie dpa erfuhr. Im KAH und in Teilen der Partei hatte es im Zusammenhang mit der Kampagne zur Europawahl und zum Umgang der Parteizentrale mit dem CDU-kritischen Video des Youtubers Rezo Kritik an Lange gegeben.

So hatte der Landesverband ...

