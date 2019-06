Steinhoff -5.43% KursTrendCom (KTRENDIT): Dies ist schon ein sehr anstrengendes Investment! Es gibt ständige Verschiebungen und der Kurs fällt auch immer weiter. Der Kurs wird meiner Meinung nach vor allem von "Zockern" beeinflusst die ein wenig die Aktien hin und her schieben. Kann dabei ein Stopp-Loss gerissen werden "Gute so". Da dies keine wirklich Preisbildung ist, sondern die meisten Marktteilnehmer investiert sind und warten, kann der Kurs im Moment eigentlich egal sein, wenn es nicht so weh tun würde ;-( . Entscheidend werden die nächsten Termine und so geht eben das Warten weiter: 27.6. Zustimmung der Gläubiger zur 4. Änderung und Enddatum 7.8.2019 28.6. Restrukturierungs-Update 1.-5.7. Veröffentlichung der CVA Bedingungen - "Implementation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...