Genf (awp) - Nestlé wird sein Wassergeschäft in Frankreich restrukturieren. In der Folge werden an den Abfüllstandorten Vittel und Contrexéville in den Vogesen rund 120 von aktuell 1'000 Arbeitsplätzen abgebaut."In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld und einem sich verändernden Wassermarkt müssen wir unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...