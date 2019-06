Die schwächelnde Konjunktur, insbesondere in der Automobilbranche, schlägt immer stärker auf die Stahlindustrie und damit auch auf die Schrottwirtschaft durch. "Den Stahlwerken fehlen die Abrufe für Qualitätsstähle im Automotive-Bereich. Entsprechend niedriger fällt der Schrottbedarf aus. Gleichzeitig fällt an den Entfallstellen immer weniger Material an", fasst ein Schrotthändler die Marktentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...