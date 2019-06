Die Aktie von BASF hat in in den vergangenen Wochen den Investoren noch nicht allzu viel Freude bereitet. Notierte der Wert Mitte April noch bei rund 74 Euro, folgte der Absturz mit einem Tief bei 59 Euro am 29. Mai.

Hier begann dann eine Bodenbildung, die sich nun dem Ende zuneigen sollte. Mit aktuellen Kursen um 63 Euro ist die Bayer-Aktie in absoluter Schlagweite zum Kaufsignal.

Springt die Aktie nun noch auf 64 Euro, liegt zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder ein ...

