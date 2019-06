Die ökonomische Bildung der jungen Generation ist mangelhaft. Brauchen wir ein Schulfach Wirtschaft und anders ausgebildete Lehrer? Ein Streitgespräch zwischen Volkswirt Nils Goldschmidt und Soziologe Reinhold Hedtke.

Herr Goldschmidt, Herr Hedtke, das Land Nordrhein-Westfalen startet nach der Sommerpause an den Gymnasien mit der Einführung des Schulfaches Wirtschaft für die Sekundarstufe 1. Ein guter Tag für die ökonomische Bildung in Deutschland?Hedtke: Ich bin skeptisch. Das Aufsplitten von Domänen wie Sozialwissenschaften in kleine Einzelfächer war die Strategie des 20. Jahrhunderts. Inzwischen gehen Bildungspolitik und Wissenschaft international in eine andere Richtung. Wer Kindern vernetztes Denken beibringen will, muss auch interdisziplinären Lernstoff anbieten. Statt eines Faches Wirtschaft brauchen wir daher ein Integrationsfach, das Politik und Wirtschaft, aber auch Recht und Soziologie vereint. Im Übrigen: Wenn der Staatssekretär im NRW-Schulministerium sagt, man wolle im Lehrplan mehr ordoliberale Sichtweisen verankern, dann geht es der politischen Führung offenbar nicht um einen vorurteilsfreien Blick auf die Wirtschaft.

Goldschmidt: Das sehe ich anders. Das Schulfach Wirtschaft ist eine richtige Entscheidung und ein politisches Signal. Damit wird anerkannt, dass wir in einer Marktgesellschaft leben. Man kann das gut oder schlecht finden, aber das ist ein Faktum. Ich halte es daher für irrsinnig, jungen Menschen alles Mögliche beizubringen, nur kaum etwas über ihre ökonomische Lebenswirklichkeit. Und dass ein Regierungsvertreter sagt, man wolle weniger Karl Marx, stattdessen mehr die Protagonisten der sozialen Marktwirtschaft im Lehrstoff unterbringen - also bitte: Das sollte wohl kein Problem sein!

Hedtke: Interpretieren Sie mich nicht falsch. Natürlich muss Wirtschaft an den Schulen angemessen repräsentiert sein. Ich bezweifle aber Ihre Diagnose, dass wir in einer Marktgesellschaft leben, und ich finde nicht, dass Wirtschaft eine didaktische Sonderbehandlung bekommen sollte. Ich habe jüngst eine empirische Studie über Wirtschaftsthemen in den Lehrplänen abgeschlossen. Heraus kam, dass an den Schulen schon jetzt deutlich mehr ökonomische Themen behandelt werden als politische oder gar soziologische Fragestellungen. Es gibt keine empirische Evidenz, dass ein Schulfach Wirtschaft einer integrierten Form ökonomischer Bildung im Fach Sozialwissenschaften überlegen ist.

Goldschmidt: Ich habe Zweifel an der Aussagekraft Ihrer Studie. Zum einen haben Sie außerschulische Faktoren wie Berufspraktika als ökonomische Bildung klassifiziert, das verzerrt das Ergebnis. Zum anderen gibt es Studien, die zu einem anderen Ergebnis kommen. Und vergleichen Sie doch mal das neue Curriculum in NRW mit dem alten Kernlehrplan: Neu ist im Wesentlichen das Inhaltsfeld Unternehmer und Gewerkschaften. Außerdem gibt es mehr zu Verbraucherschutz und Sozialpartnerschaft. Das ist keine Revolution. Da ist vorsichtig renoviert worden - gerade um sich nicht den Vorwurf der Indoktrination einzuhandeln, den auch Sie unterschwellig erheben.

SPD, Grüne und Gewerkschaften lehnen das neue Fach ebenfalls ab. Das Argument: Wichtiger als Wirtschaft sei eine Demokratieschulung der Schüler.

Hedtke: Diese Sichtweise ist nicht falsch. Ein zentrales Problem in Deutschland und Europa ist die Spaltung der Gesellschaft. Gesellschaftliche Gruppen sind immer weniger in der Lage, miteinander zu reden. Und die bildungspolitische Antwort darauf soll ein Fach Wirtschaft sein? Die Legitimation dafür ist gering.

Goldschmidt: Das stimmt so nicht. Viele politische Probleme haben einen ökonomischen Kern, und jedem guten Ökonomen ist bewusst, dass wirtschaftliche Fragen auch immer gesellschaftliche Fragen ...

