Die im direct market plus der Wiener Börse gelistete Wolftank Adisa Holding will eine Kapitalerhöhung durchführen. Es sollen bis zu 111.100 neue Aktien ausgegeben werden, wie die Gesellschaft mitteilt. Die neu ausgegebenen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen Investoren zu einem Preis von EUR 30,00 je Aktie platziert werden. Diese neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr, in dem sie begeben werden, als auch für das vorangegangene Geschäftsjahr, sofern über den Bilanzgewinn für dieses Geschäftsjahr noch kein Verteilungsbeschluss gefasst wurde, dividendenberechtigt. "Die Mittelverwendung dient dem weiteren starken internationalen ...

