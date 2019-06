Anleger sind erleichtert, dass die USA und China im festgefahrenen Handelsstreit vor dem G20-Gipfel wieder Verhandlungen aufgenommen haben.

In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit mit China tasten sich Anleger zum Wochenauftakt in den US-Aktienmarkt zurück. Optimismus nähre das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Ende der Woche, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets am Montag. "Wenn sie sich in einem Raum gegenübersitzen, gibt es die Chance auf Verbesserungen der Beziehungen."

Beide Seiten sollten sich aufeinander zu bewegen und Kompromissbereitschaft zeigen, sagte der stellvertretende chinesische Handelsminister Wang Shouwen am Montag. Er ist Teil der chinesischen Delegation, wollte aber keine Details nennen. Im Mai war der Gesprächsfaden abgerissen, nachdem die US-Seite der Regierung in Peking vorgeworfen hatte, von bereits gemachten Zusagen wieder abzuweichen.

Der chinesische Vize-Außenminister Zhang Jun sagte, die Teams bereiteten das Treffen von Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald ...

