Mit dem BlaBlaBus betritt ein neuer Anbieter den deutschen Fernbusmarkt, der Flixbus Konkurrenz machen will: Etwa mit geräumigen Bussen und wahnsinnig niedrigen Preisen - zumindest vorerst. Kann das funktionieren?

Es gibt einen neuen Wettbewerber auf dem deutschen Markt für Fernbusreisen: Am Montagmorgen rollte in Düsseldorf der erste sogenannte BlaBlaBus mit dem Fahrtziel Berlin los. Während der Bus noch unterwegs war, hatte das Unternehmen BlaBlaCar, das hinter dem fast gleichnamigen Busangebot steht, zur Launch-Veranstaltung geladen. Stilecht fand diese in einem anderen BlaBlaBus statt, der am Rand der Berliner Kurfürstenstraße parkte. Der Deutschlandc-Chef von BlaBlaCar, Christian Rahn, präsentierte unter anderem das aktuelle und zukünftige Verkehrsnetz sowie die Vorzüge eines Busses von seinem Unternehmen.

Der BlaBlaBus fährt fünf Strecken mit 19 Stationen ab. Darunter sind neben den deutschen Millionenstädten auch Ingolstadt, Osnabrück oder Magdeburg. Ab Juli sollen zehn weitere hinzukommen. Bis Ende des Jahres soll der Bus dann 40 deutsche Städte und sogar 400 in ganz Europa anfahren. In Frankreich oder Spanien ist das Unternehmen bereits seit längerem aktiv.

Doch nun betritt BlaBlaCar mit seinem Bus einen Markt, der auf den ersten Blick weitestgehend konsolidiert ist: Denn Branchenprimus Flixbus lässt hierzulande Wettbewerbern seit Jahren kaum Luft zum Atmen. Anbieter wie MeinFernbus oder der Postbus haben den Betrieb bereits eingestellt. Und obwohl Rahn das vermeintlich böse Wort "Flixbus" selbst nicht in den Mund nehmen wollte, war von vorneherein klar, dass der BlaBlaBus in Deutschland dem grünen Konkurrenten Paroli bieten muss und will. Und das auf ziemlich aggressive Weise, für die BlaBlaCar einen hohen Preis bezahlt.

In den ersten Monaten fährt das Unternehmen nämlich eine drastische Preisstrategie, die nicht so ganz zu der freundlichen Darstellung passt, die BlaBlaCar gerne verkaufen würde: So soll zu den Serviceleistungen etwa das Lächeln des Buskapitäns gehören, das steht zumindest auf der Webseite des Unternehmens. Für Fahrten innerhalb Deutschlands verlangt das Unternehmen - sofern es die Verfügbarkeit zulässt - nur 99 Cent. Diese Aktion gilt bis Ende September. So sollen die Kunden "uns für kleines Geld kennenlernen", sagte Deutschlandchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...