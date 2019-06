Most Actives des Handelstages: Lufthansa Call http://bit.ly/2NjtJpM Gold Put http://bit.ly/2ZDtWFk Eine Gewinnminderungswarnung jagt die nächste. Heute Morgen die von Daimler, die auf der Stimmung in Autobranche lastete. Dann Biesse, italienische Herstellers von Holzbearbeitungsmaschinen. Das hat die Aktien des Anlagenbauers Dürr mit nach unten gezogen. Dürr stellt Lackieranlagen für Autobauer her und hält zudem die Mehrheit am Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen Homag. Die Papiere von Dürr fielen bis zum Nachmittag knapp fünf Prozent auf 31,05 Euro. Damit waren sie das Schlusslicht im MDax. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß