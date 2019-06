Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ANDR: Andritz am 24.6. -1,83%, Volumen 108% normaler Tage , VOE: voestalpine am 24.6. -1,13%, Volumen 76% normaler Tage , RBI: RBI am 24.6. -1,04%, Volumen 83% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 24.6. 0,58%, Volumen 64% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 24.6. 0,90%, Volumen 74% normaler Tage , FACC: FACC am 24.6. 1,82%, Volumen 55% normaler Tage , ATX: -0,19% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 12.300 1.82% Lenzing LNZ 95.250 0.90% Telekom Austria TKA 6.890 0.58% RBI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...