Tagesausblick für 25.6.: DAX mit schwachen Wochenauftakt. Biotech- und Gold im Blick!

Zum Auftakt in die neue Handelswoche hielten sich viele Investoren zurück. Der bevorstehende G20-Gipfel mit einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Xi Yinping sorgen ebenso für Unsicherheit wie die angekündigten neuen US-Sanktionen gegen den Iran. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Juni erreichte derweil den tiefsten Stand seit 2014. "Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich weiter abgekühlt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest bei der Vorlage der Zahlen. So gaben der DAX rund ein halbes Prozent auf 12.275 Punkte und der EuroStoxx 50 um rund 0,4 Prozent auf 3.450 Punkte nach.

Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen zeigte sich bei minus 0,33 Prozent stabil. Der Goldpreis legte weiter zu und schob sich über 1.410 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis verlor rund 1,4 Prozent. Kommende Woche werden sich die OPEC-Staaten mit zahlreichen weiteren Ölförderländern treffen und unter anderem über eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung beraten. Der Euro/US-Dollar erreichte mit knapp 1,14 USD den höchsten Stand seit März.

Daimler wartete mit einer Gewinnwarnung auf. Daraufhin legte die Aktie den Rückwärtsgang ein. Die Deutsche Wohnen deckelt die Mieten zum 1. Juli selbst. Anleger reagierten mit leichten Abschlägen. Die Deutsche Lufthansa stellte die Dividendenpolitik um erklärte am heute stattgefundenen Kapitalmarkttag, dass die Billigtochter Eurowings wohl erst 2021 in die Gewinnzone fliegt. Die Aktie gab im Tagesverlauf um 1,7 Prozent nach. Dürr kam nach einer Gewinnwarnung eines Homag-Wettbewerbers heute gehörig unter Druck. Homag ist eine Tochter von Dürr und produziert Holzverarbeitungsmaschinen. Der tschechische Großaktionär Daniel Kretinsky hat seinen Metro-Anteil weiter aufgestockt. Am Freitag unterbreitete er den Metro-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot. Unter den Sektoren fielen vor allem die Automobilzulieferer und Minengesellschaften auf. Die Gewinnwarnung von Daimler drückte unter anderem die Aktien von Aumann, Leoni, Norma Group und Schaeffler. Der vier Goldminen umfassende BANG Index profitierte derweil vom weiteren Goldpreisanstieg.

Morphosys lädt morgen zu Investorenkonferenzen und SLM Solutions zur Hauptversammlung. Der Biotechnologiekonzern aus Planegg bei München gab am Wochenende gute Studienergebnisse bekannt und stimulierte damit heute die Aktie. FedEx und Micron Technology werden Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

USA- Verbrauchervertrauen, Juni

USA - Eigenheimabsatz, Mai

Widerstandsmarken: 12.380/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.940/12.040/12.100/12.210/12.280 Punkte

Der DAX korrigierte im Tagesverlauf bis zur unteren Begrenzung des kurzfristigen Aufwärstrendkanals. Im Bereich zwischen 12.200 und 12.250 Punkten findet der Index eine solide Unterstützung und bietet dort die Chance auf einen Rebound bis 12.380/12.450 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.200 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.040/12.100 Punkte.

