Der Energiekonzern will die Transaktion im zweiten Halbjahr abschließen. Zugeständnisse in Ungarn und Tschechien sollen Eon dabei helfen.

Der Energiekonzern Eon hat für die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy den EU-Wettbewerbshütern Zugeständnisse gemacht. "Unsere Vorschläge sehen Veräußerungen im ungarischen Stromkunden-Geschäft von Eon und des Strom- und Gaskundengeschäftes von Innogy in der Tschechischen Republik vor", sagte Vorstandschef Johannes Teyssen am Montagabend nach Konzernangaben auf einer Veranstaltung in Berlin.

In Deutschland könne Eon das Geschäft mit rund 260.000 Heizstromkunden abstoßen und die Rechte für den Betrieb von 32 deutschen ...

