Die Aktie der Deutschen Wohnen SE ist in den vergangenen Wochen im Zuge der drohenden Mietpreisdeckelung in Berlin stark unter Druck geraten. Auch zum Auftakt in die neue Woche gab der Kurs nach und verlor 1,34 Prozent an Wert. Damit notiert die Aktie auf einem neuen 12-Monats-Tief. Einen niedrigeren Stand hatte das Papier letztmals im Februar 2018. Dementsprechend ist das Chartbild bärisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50), außerdem signalisiert der Supertrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...