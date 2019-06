Was tun mit liquiden Mitteln, die für das "Tagesgeschäft" = operatives Geschäft (Working Capital) nicht benötigt werden? Die Deutsche Post handhabt das derzeit so: Es werden eigene Aktien zurückgekauft! Und nicht zu knapp. Die aktuellsten Zahlen dazu sind die für die vorige Woche (= Zeitraum vom 17. bis zum 21. Juni 2019). Da hat die Deutsche Post laut eigenen Angaben an jedem Handelstag zwischen 35.000 und 36.000 eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt waren das demnach 177.500 eigene Aktien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...