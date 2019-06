1&1Drillisch hat den Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten fortgesetzt. Kundenbestand, Umsatz sowie die Ergebniskennzahlen konnten gesteigert werden. Drillisch hat verstärkt in neue Kundenverträge sowie den Erhalt und die Wertsteigerung bestehender Kundenbeziehungen investiert. So stieg die Zahl der Kundenverträge um 690.000 auf 13,33 Mio Verträge. Dabei konnte im Mobile Internet-Geschäft die Anzahl der Vertragskunden um 630.000 auf 8,93 Mio gesteigert werden. Die DSL-Anschlüsse legten um 60.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...