Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CG3: Celgene am 24.6. -5,50%, Volumen 107% normaler Tage , PINS: Pinterest am 24.6. -4,61%, Volumen 30% normaler Tage , WORK: Slack am 24.6. -3,92%, Volumen 25% normaler Tage , PYT: Polytec am 24.6. 2,08%, Volumen 56% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 24.6. 2,17%, Volumen 77% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 24.6. 4,10%, Volumen 190% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Barrick Gold ABR 16.240 4.10% Kapsch TrafficCom KTCG 32.900 2.17% Polytec PYT 8.850 2.08% Slack ...

