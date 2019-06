Pratteln (awp) - Santhera hat eine weitere Hürde im Zulassungsprozess für seinen Wirkstoff Idebenon genommen. So habe die Europäische Arzneimittelbehörde den Zulassungsantrag für den Wirkstoff validiert, wie das Spezialitätenpharmaunternehmen am Dienstag mitteilte. Idebenon wird in der EU unter dem Namen Puldysa vermarktet. Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...