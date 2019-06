Daimler senkt die Gewinnaussichten. Wegen hoher Rückstellungen im Zusammenhang mit der Affäre um manipulierte Dieselmotoren sieht Daimler operativen Jahresgewinn nun nur noch auf Vorjahresniveau. Die Vansparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte in diesem Jahr operativ sogar in die roten Zahlen rutschen. Am Freitag erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf für 60.000 Autos vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet, nachdem man eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festge. ...

