Weiter vorsichtig zurückhaltend agierten die Anleger zu Wochenbeginn in Europa, die wichtigsten Indices beendeten den Handelstag mit leicht tieferen Notierungen. Von der konjunkturellen Entwicklung her gab es keine neuen Nachrichten, die die Investoren aus der Reserve locken hätten können. Jetzt warten viele auf das Ergebnis des G-20 Gipfels Ende der Woche, wo sich US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen will. Aus Branchensicht war der Automobilsektor der schwächste in Europa mit einer Abgabe von mehr als 1,0%. Hier wirkte eine Gewinnwarnung von Daimler dämpfend auf die Stimmung, die Stuttgarter müssen auf Grund des Dieselskandals Rückstellungen im hohen dreistelligen Millionenbereich tätigen, die ...

