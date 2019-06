Am 25. und 26. Juni 2019 begrüßt Harro Höfliger Kunden und Interessenten aus aller Welt zur Innovation Expo an seinem Hauptsitz in Allmersbach im Tal. Ganz nach dem Motto "Lighting up your way" steht der Weg zur kommerziellen Herstellung - vom Labor bis zur Produktion - im Mittelpunkt der Veranstaltung, die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken bietet. Neben praxisnahen Workshops umfasst das Programm zahlreiche Vorträge zu den Themenbereichen Inhalation, Drug Delivery Systems, From Lab to Production, Digital Expertise, Medical Cannabis und Personalized Medicine. Als Referenten sind 19 internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...