Die HWA AG aus Affalterbach bei Stuttgart (ISIN: DE000A0LR4P1) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,37 Euro ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Affalterbach ab. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,64 Prozent. Das Unternehmen hatte zuletzt für das Jahr 2015 eine ...

