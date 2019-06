Die rasante Entwicklung von immer leistungsfähigeren elektrischen Bauelementen und Betriebsmitteln in immer kompakteren Bauweisen ist mit der Verbesserung der Eigenschaften von Isolationssystemen insbesondere in Bezug auf die elektrische, thermische, chemische und mechanische Belastung verbunden. Das weite Spektrum von Isolierwerkstoffen in elektrischen Komponenten und Betriebsmitteln besteht aus gasförmigen, flüssigen und festen Isolierstoffen. Zu den festen Isolierwerkstoffen gehören organische und anorganische Werkstoffe sowie Kunststoffe (z.B. Polymere). Die mineralisch gefüllten und glasfaserverstärkten Kunststoffe gehören zu den Verbund- oder Kompositwerkstoffen und bestehen aus mindestens zwei Komponenten: einem matrixbildenden organischen Polymerwerkstoff und einem anorganischen Füll- bzw. Verstärkungsstoff.

Als eine der Ursachen für die schädigende Spannungsüberhöhung ist die Überlagerung der reflektierenden Spannungswelle mit der Versorgungsspannung aufgrund des Impedanzunterschiedes zwischen Kabel und Maschine zu nennen. Die rechteckförmige Betriebsspannung mit hohen Schaltfrequenzen erzeugt hohe Spitzenpegel und steile Anstiegsflanken (du/dt), die zusammen zur Erzeugung von Teilentladungen und beschleunigter Alterung von Isolationssystemen führen. Die Lackdrahtisolierungen von Asynchronmotoren werden dabei mit der bis zu zweifachen Zwischenkreisspannung beansprucht.

Auch bei der Überwachung der Produktqualität in der Fertigung durch die Typ- und Stückprüfung und zur Lebensdauerabschätzung von Isolationssystemen spielt die Teilentladungs-Messtechnik und -Diagnostik eine immer bedeutendere Rolle. Die steigenden Anforderungen an feste Isolationssysteme von elektronischen und elektrischen Komponenten beziehungsweise Betriebsmitteln mit kompakter Bauweise und bei steigenden Schaltfrequenzen der Halbleiter (IGBT, Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN), Power- MOSFET) erfordern den Einsatz teilentladungsfreier / teilentladungsfester Isoliermaterialien bzw. Verbundwerkstoffe. Dies gilt insbesondere für elektrische Komponenten in drehzahlverstellbaren Antrieben für Bahn, Elektrofahrzeuge oder Anwendungen im Bereich der Energietechnik z.?B. Solar- und insbesondere Offshore-Windparks.

Was ist eine Teilentladung?

Die EN 60270 (VDE 0434) definiert die Teilentladung (TE) als eine »örtlich beschränkte elektrische Entladung, welche die Isolierung zwischen Leitern nur teilweise überbrückt und welche angrenzend an einen Leiter auftreten kann, aber nicht muss« (Bild 1).

Für die Qualitätskontrolle des Isolationssystems von elektronischen oder elektrischen Komponenten können Kurzzeit-TE-Messungen als zerstörungsfreie Prüfverfahren herangezogen werden. Auch bei Applikationen im Niederspannungsbereich (Transformatoren, Elektromotoren, Sensoren, Spannungs- und Stromwandler) können Teilentladungen vorkommen. Hierbei handelt es überwiegend um innere Teilentladungen, die infolge der stetigen Zersetzung des Isolationsmaterials eine beschleunigte Alterung und damit Schwächung bzw. Ausfall des Isolationssystems verursachen.

Für die Erzeugung von Teilentladungen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

ein freies Startelektron

eine ausreichend hohe elektrische Feldstärke muss vorhanden sein, um dieses Elektron zu beschleunigen und eine Ionisierung zu verursachen.

Die Teilentladung ist eine physikalische Größe, die sich z.?B. mit Hilfe folgender Messverfahren erfassen lässt:

durch klassisch elektrische TE-Messung entsprechend der EN 60270

TE-Spitzenwert-Auswertung, Integration im Zeitbereich

Kurvenformanalyse der Impulsantwort bei Stoßspannungsprüfung

die elektromagnetische Messmethode UHF

akustische TE-Detektion

Messungen mit Ultraschall-Sensoren.

Das UHF-Messverfahren wird eher für Zustands-Monitoring und Lokalisieren von Teilentladungen in gasisolierten Schaltanlagen, großen Transformatoren und Generatoren verwendet (Bild 2).

Aus der klassischen Hochspannungsprüfung mit Wechselspannung ist der typische »volle Durchschlag« bekannt. Elektrische Maschinen werden meistens wie folgt bewertet: Die Maschine darf keinen Durchschlag haben, bzw. es darf »nicht zu viel Ableitstrom« fließen. Die Beurteilung, was zu viel Strom bei der Hochspannungsprüfung ist, lässt sich schon nicht mehr ganz so einfach beantworten.

In der Produktion kann man anhand von Vergleichsmessungen den maximal zulässigen Hochspannungsstrom ...

