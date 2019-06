Damit leistet der Parallelgreifer einen wichtigen Beitrag zur Verhütung von Unfällen durch wegfliegende Teile oder Einklemmen. Einfach ist die Inbetriebnahme: Über einen serienmäßig integrierten Webserver können alle grundlegenden Funktionen konfiguriert werden, ohne dass eine zusätzliche Software erforderlich ist. Zusatzfeatures erhöhen den Komfort: So kann die Backenbewegung im Tipp-Betrieb manuell am Greifer gesteuert werden, was beispielsweise nach Notstopps Vorteile bringt. Über die Funktion "Erweitertes Referenzieren" lässt sich zudem ein individueller Maximalhub speichern und softwareseitig als Grenzwert hinterlegen, was die Programmierung vereinfacht.

