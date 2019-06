Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Eindhoven (pta014/25.06.2019/11:30) - Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") mit Sitz Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) hat die angekündigte Kapitalerhöhung um bis zu 200.000 neue Aktien auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 29. Mai 2019 erfolgreich umgesetzt und konnte im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre insgesamt 155.000 neue Aktien zum Preis von EUR 1,00 pro Aktie platzieren. Der Nettoerlös von ca. 135kEUR soll eingesetzt werden, um die Optimierung der Anlagentechnik und den Aufbau der A.H.T. zu beschleunigen.



Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.



WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 www.aht-syngas.com



Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat, 5662 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com



ISIN(s): NL0006129066 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt



