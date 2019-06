NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA setzt finale Vorbereitungen für die nächste Stufe des funktionalen Einsatzes von EAGLE um DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA setzt finale Vorbereitungen für die nächste Stufe des funktionalen Einsatzes von EAGLE um 25.06.2019 / 12:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA wurde heute die Beauftragung zur Entwicklung weiterer Produktmodule für EAGLE von Audi bestätigt. Die formale Bestellung soll zeitnah erfolgen. Die geplante Bestellung hat einen Wert von etwa 1 Mio. EUR und umfasst die Entwicklung und Umsetzung finaler Module als Grundlage für die geplante nächste Ausbaustufe des funktionalen Einsatzes von EAGLE Ende des Jahres. Die Kollaborationssoftware wird dann von bis zu 25.000 Mitarbeitern des Bereichs "Technische Entwicklung" genutzt. Unter anderem sollen im Rahmen des aktuellen Auftrags Analytics-Features aus DaSense für eine fortgeschrittene, intelligente Textanalyse in EAGLE integriert werden. Im Anschluss an diese neue Bestellung und den seit 2016 laufenden Drei-Jahres-Vertrag zwischen Audi und NorCom zur Konzeption, Entwicklung und Installation der Enterprise Collaboration Plattform bei dem Automobilhersteller (Ad-hoc vom 07.10.2016) steht dann die Neuverhandlung zur Lizenzverlängerung sowie zum weiteren Einsatz von EAGLE bei Audi und im gesamten Konzern, an. ___________________________________________________ Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 830439 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 830439 25.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A12UP37 AXC0136 2019-06-25/12:44