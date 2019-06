Die Erste Group muss in einem Rechtsfall rückstellen: Aufgrund einer höchstgerichtlichen Entscheidung vom 24. Juni 2019, in dessen Mittelpunkt die Geschäftsaktivitäten der lokalen Bausparkasse BCR BpL steht, muss eine Rückstellung im Ausmaß von bis zu 230 Mio. Euro (vor Steuern) gebildet werden, informiert die Erste Group. Im gegenständlichen Rechtsstreit ging es um die Frage, ob staatliche Bausparförderungen im Einklang mit den anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen ausbezahlt wurden, erklärt die Erste Group. Während das Gericht erster Instanz der Rechtsauffassung der BCR BpL in den wichtigsten Punkten folgte, habe das Höchstgericht die Entscheidung des Erstgerichts nun aufgehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das ...

